На 9 Просеке в Самаре нашли халявщиков, которые не платят за воду

В доме есть вода - ее нужно оплатить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре нашли 134 самовольных подключения к водопроводу, 79 из них на 9 Просеке. Об этом сообщили сотрудники РКС - Самара. Интересно, что это не самый бедный район Самары, но именно здесь живет большинство тех, кто хочет пользоваться ресурсами бесплатно.

Коммунальщики рассказали, что до конца сентября в городе действует амнистия: если владелец незаконного подключения обратится в офис водоканала, Но вот если сотрудники предприятия найдут врезку сами, то можно не надеяться на послабления.

Также сотрудники РКС Самара рассказали, как чаще всего объясняют свое нарушение владельцы домов. Они говорят, что уже купили дом с таким подключением или не знали, что подобное нужно оплачивать. На это в компании просят всех, кто пользуется водой и не имеет на руках разрешительной документации обязательно обратиться за разъяснениями в водоканал. Иначе придется оплачивать штраф. А в будущем подобные нарушения могут признать уголовными преступлениями - такой закон сейчас рассматривают федеральные власти.