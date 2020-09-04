У родственницы олигарха Шаповалова хотят отобрать завод

Суды начнутся в октябре

В Самаре в арбитражный суд подали иск с просьбой признать недействительной сделку по продаже завода Рейд-1 родственнице олигарха Шаповалова. Истцы считают, как следует из документов дела, что Ольга Шаповалова купила предприятие ниже рыночной цены. Был и еще один участник, который предложил более высокую цену, но его не допустили до торгов.

Завод Рейд-1 является правопреемником предприятия "Рейд". Банкротить его начали в 2011 году , но процедура длится до сих пор Ранее предприятие занималось изготовлением автоматики для морских судов, а затем стало приборостроительным заводом.

Завод продали по цене около 50 млн рублей, изначальная цена была выше в шесть раз. Истцы, обратившиеся в самарский арбитраж, просят признать сделку недействительной и пересмотреть протоколы торгов. Заседания начнутся в октябре.