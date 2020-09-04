В Самаре заблудившийся грибник не дождался помощи

Мужчину искали больше суток

В Самаре не смогли спасти заблудившегося грибника. Мужчину искали больше суток, добровольцы прошли сотни километров по заросшему лесу. Не хватило буквально 10-12 человек. В то время, как волонтеры искали пропавшего грибника, он просто умирал.

Трагедия случилась с 67-летним мужчиной. Александр Николаевич приехал на дачу 2 сентября и сразу же отправился за грибами. Потом позвонил по телефону жене: мол, нашел настоящие "залежи" драгоценного продукта, много набрал и собрался в лес во второй раз. Около 12 часов дня жена снова начала звонить супругу, но никто не отвечал. Родственники приехали на дачу и увидели телефон с кучей пропущенных вызовов на столе, тазик с опятами рядом.

Тогда-то они поняли, что случилось несчастье и сразу обратились к волонтерам Лиза Алерт. На поиски вышли уже ночью - сначала прошли немного, утром возобновили работу. Прочесывали квадраты, сначала пытались докричаться до заблудившегося мужчины, потом уже методично обыскивали лес. Не хватило совсем немного: людей и времени. Уже 4 сентября стало известно, что мужчина погиб.

Волонтеры "Лизы Алерт" просят всех грибников и тех, кто планирует на выходные отправиться в лес, быть очень внимательными. Обязательно брать с собой заряженный сотовый телеофн, перекус, воду, одежду по погоде. Это может спасти жизнь.