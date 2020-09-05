Жителей напугали заморозками в Самаре 5-6 сентября 2020 года

Погода в сентябре очень переменчивая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики обещают не слишком благоприятные явления на грядущие выходные: горожан не порадуют заморозки в Самаре 5-6 сентября. Об этом сотрудники Приволжского УГМС сообщают без сомнения: ночью на субботу и с субботы на воскресенье столбики термометров опустятся до 0 -2 градусов. И это очень неожиданно для начала сентября.

Стоит отметить, что еще в начале недели было по-летнему жарко, но потом погода испортилась. Ночные заморозки потенциально опасны, жителей просят быть осторожными, особенно в путешествиях на природу. Стоит отметить, что заморозки обещают на поверхности почвы, но и в целом температура не будет высокой - всего +3 +8 градусов.

Днем в выходные 5-6 сентября температура будет +25 +25 градусов, осадков не будет, как и изнуряющей жары. Ветер бужет дуть с юго-востока.

А вот в понедельник уже потеплеет: будет жарко до +27 гралусов, осадков синоптики также не обещают.