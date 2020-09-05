В Самаре обновили фонтан «Купающиеся мальчики»

Фонтан построили в 1930-е годы, и долгое время от горожан его скрывала стена / Фото: Т Плюс

В областной столице закончили реставрацию фонтана «Купающиеся мальчики», который находится на территории Самарской ГРЭС. Его обновили к 120-летию станции.

- После ремонта все фигуры фонтанной группы стали более реалистичными и яркими. Также были обновлены насосная система и гидрозащитное покрытие, установлена современная фильтрация воды, - сообщили в пресс-службе компании «Т Плюс».

Напомним, фонтан «Купающиеся мальчики» был построен в 30-е годы прошлого столетия. Скульптурная группа представляет собой возвышение в центре чаши, на которое взбираются трое мальчиков. Периметр фонтана украшают фигуры лебедей. Раньше фонтан был скрыт от горожан стеной, но с 2010 года им могут любоваться все желающие. Правда, только через небольшое смотровое окно. Его специально проделали в заборе электростанции со стороны Волжского проспекта.