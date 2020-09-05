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На трассе под Самарой огонь уничтожил прицеп грузовика

Судя по фото, фура везла коробки с бананами
Анастасия ФИЛАТОВА
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Прицеп с грузом сгорел на трассе "Самара - Большая Черниговка" / Фото: УГИБДД по Самарской области

Прицеп с грузом сгорел на трассе "Самара - Большая Черниговка" / Фото: УГИБДД по Самарской области

Фото: Instagram.com

В ночь на субботу, 5 сентября, на трассе в Большечерниговском районе Самарской области произошло ЧП. Там в движении загорелась фура DAF с полуприцепом.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 0:07. На месте работали три человека и одна пожарная машина. Они справились с огнем в течение 20 минут, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным регионального УГИБДД, все произошло на 94 км трассы «Самара — Большая Черниговка». Фура ехала в сторону Самары, когда у нее загорелся прицеп. Из-за этого одна из полос дороги оказалась перекрыта. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Причину возгорания предстоит установить специалистам.

Из-за ЧП одна из полос дороги оказалась перекрыта

Из-за ЧП одна из полос дороги оказалась перекрыта

Фото: Instagram.com

ЧП