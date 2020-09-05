Покрас Лампас рассказал о работе по росписи стены на набережной в Самаре

Покрас Лампас приехал в Самару для участия в международном арт-проекте / Фото: администрация Самары

Известный российский художник-каллиграф Покрас Лампас приступил к росписи подпорной стены на Маяковском спуске в Самаре. Он приехал в областную столицу в рамках международного проекта Samara Ground 2020 Art Experience. В пятницу, 4 сентября, на работу художника приходила посмотреть сама глава города Елена Лапушкина.

- Во время письма для меня важна концентрация. В каллиграфии нет права на ошибку. Движение линии зависит от владения кистью и краской. Мне будет важен комфорт. Поэтому работать я буду 8-10 часов в день, - приводит слова Покраса Лампаса пресс-служба мэрии Самары.

Предполагается, что на этот проект у него уйдет около 100 часов работы. Что касается еще одного известного художника - Rustam Qbic из Казани, то он уже выполнил треть эскиза своего мурала. Он рисует на фасаде дома № 63 на улице Ленинградской огромные цветы. По задумке, они будут символизировать связь поколений.