В Самаре на Галактионовской обрушилась стена многоквартирного дома

На месте обрушения стены дома в Самаре работают сотрудники МЧС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в субботу, 5 сентября, в Ленинском районе Самары произошло ЧП. На улице Галактионовской, 153 обрушилась стена многоквартирного дома 1910 года постройки.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 14:35. По прибытию было установлено, что произошло обрушение несущей стены над входом в подвал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Жильцов дома эвакуировали и направили в пункт временного размещения. Подробности ЧП сейчас устанавливают специалисты.