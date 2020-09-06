В Самаре солидная дама на Мерседесе сбила юношу

В Самаре женщина сбила юношу

В Самаре вечером около шести часов 4 сентября произошло неприятное ДТП. 68-летняя за рулем Мерседеса уверенно ехала по дороге по улице Промышленности в сторону Авроры. В какой-то момент она задумалась или отвлеклась. 18-летний юноша переходил дорогу по пешеходному переходу и в какой-то момент просто оказался под колесами едущего прямо на него авто.

Пока неизвестно, что случилось и почему женщина за рулем отвлеклась от дороги. Но юноша серьезно пострадал, ему понадобилась помощь медиков. Парню назначили амбулаторное лечение.

Сотрудники ГИБДД рассказали, что в момент аварии водитель был трезвым, пешеход шел по переходу, пусть и нерегулироемому. По факту случившегося в полиции проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.