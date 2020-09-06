В Кинеле мужчина на своем участке выращивал наркотики

Подозреваемый задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков из полиции Кинеля в августе получили оперативную информацию о том, что 46-летний местный житель может быть причастен к хранению запрещенных веществ. Была проведения проверка, в ходе которой силовикам удалось эти сведения подтвердить.

В ходе осмотра дома у подозреваемого были найдены емкости с высушенными растениями. Эксперты установили, что это тетрагидроканнабинол массой более 1300 грамм и более 44 грамм марихуаны.

- В ходе опроса мужчина заявил, что наркотические вещества вырастил у себя на участке для личного употребления. Ранее он уже судим за незаконное предпринимательство, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование продолжается.