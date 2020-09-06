Водитель "Рено" не уступил дорогу и устроил ДТП с двумя иномарками в Самаре

По факту происшествия проводится проверка Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера утром, 5 сентября, в Самаре произошло серьезное ДТП. Примерно в 11:00 на улице Скляренко столкнулись "Рено" и "Ниссан".

Как следует из материалов, которые собрали сотрудники ГИБДД, 32-летний водитель "Рено" ехал со стороны Революционной в направлении улицы Николая Панова. В какой-то момент он не уступил дорогу авто, пользующемуся преимуществом в движении, и допустил столкновение с другой иномаркой, за рулем которой находился 46-летний мужчина. Он направлялся в направлении улицы Скляренко как раз с Панова.

- Водитель "Рено" пострадал. Бригада скорой помощи доставила его в ближайшую больницу. Сейчас мужчине назначено амбулаторное лечение, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Все участники аварии были трезвые. Сейчас по факту случившегося полицейские проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.