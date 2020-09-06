Благотворительный фонд "Евита" приглашает самарцев на "Ярмарку добра"

Среди призов много интересного Фото: соцсети

Сотрудники БФ "Евита" 5 сентября, в Международный день благотворительности. решили провести очередную "Ярмарку добра". Каждый из ее участников может помочь подопечным фонда, которым нужно специальное лечебное питание, лекарства и другие средства по уходу.

- Вы можете пожертвовать детям денежную сумму и получить подарок, который понравится. Поскольку представленные работы - это долгий и кропотливый труд, это ручная работа, которая дорого ценится, то просим вас, жертвовать деткам от 1 тысячи рублей, - обращаются представители "Евиты" к людям.

Подарки действительно стоящие. Те, кто пожертвует от 1200 рублей, получат сертификат на чистку зубов. Всего же презентов - 24. Это авторские куклы, картины, глиняные статуэтки и не только. Подробнее список можно изучить в группе "Евиты".