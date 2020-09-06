В Самаре на Московском шоссе перевернулась "тринадцатая". Очевидцы сделали видео

Очевидцы сделали фото с места аварии ФОТО: Подслушано Самара Фото: соцсети

Серьезное ДТП сегодня днем, 6 сентября, произошло на Московском шоссе на перекрестке с улицей Ташкентской. Там перевернулся синий ВАЗ-2113. Не обошлось без пострадавших.

- Скорая ехала с сиреной и мигалками, более менее аккуратно старалась пересечь Московское. А "синий" пронесся наперерез и перевернулся, задев скорую боком по бамперу, - рассказывают очевидцы в социальных сетях.

Полицейские объяснили, что "тринадцатая" под управлением 30-летнего водителя ехала по Московскому шоссе в сторону улицы Зои Космодемьянской на зеленый сигнал светофора. Скорая двигалась на красный с включенной сиреной. На перекрестке с Ташкентской между авто произошло касание.

В результате случившегося 18-летняя пассажирка легковушки получила травмы. Ей назначено амбулаторное лечение. Сейчас по факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.