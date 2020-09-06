Трагедией закончились поиски пропавшего мужчины в Самарской области

В поисках участвовали 10 активистов Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Несколько дней назад в Самарской области бесследно исчез 79-летний Петр Веселов. Волонтерам об этом сообщили спустя три дня после случившегося.

- Сначала был развернут информационный поиск. 6 сентября был объявлен активный выезд добровольцев и сотрудника МВД. Штаб начал работы с 10:00 воскресенья, - рассказывают в поисково-спасательной организации "ЛизаАлерт".

Активисты выполнили 4 задачи, но безуспешно. Пятой задачей стал осмотр ближайшей к месту проживания пропавшего "заброшки". Именно там и был обнаружен Петр Васильевич - к сожалению, мертвым.

Поисковики выражают соболезнования близким погибшего и напоминают, что если пропал человек - сообщать об этом нужно незамедлительно. Это повышает шансы его нахождения живым.