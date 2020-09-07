В Самаре будет тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в начале второй рабочей недели сентября погода значительно улучшится. Синоптики предсказывают потепление до 27 градусов уже во вторник. В понедельник еще будет 21-23 градуса - но это все равно теплее, чем в выходные.

"Виновник" таких благоприятных климатических изменений - скандинавский антициклон. Благодаря ему холодный северо-восточный ветер поменяет направление, подует сначала с юго-востока, а потом и с юга и принесет в регион теплые воздушные массы.

Самое главное, что температура продолжит повышаться и ночью. Она достигнет 15 градусов, в то время как в последние ночи поднималась максимум до +8. Это действительно хорошо, потому что ночные холода неблагоприятно влияли на утреннюю погоду - горожанам приходилось кутаться в теплые куртки, чтобы не заболеть.

Уже в среду может пройти небольшой, умеренный дождь, до этого погода будет сухая, без осадков. На юге Самарской области во все эти дни сохраняется высокая пожароопасность лесов 5 класса.