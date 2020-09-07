У самарцев заберут дачи ради строительства тоннеля для Крутых Ключей

Майсевич Юрий

Согласно утвержденному правительством Самарской области проекту, в Крутых Ключах от улицы Мира до начала Северного шоссе планируется строительство новой дороги. В том числе и подземной.

Протяженность ее составит более километра, причем свыше семисот метров планируется сделать четырехполосными. Оставшийся участок будет иметь две полосы с обустроенной разделительной линией. Максимальная скорость, с которой автолюбители смогут передвигаться по новому шоссе составит 70 км/ч.

Как рассказывал ранее министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, тоннель будет проходить под железнодорожными путями. Именно через этот тоннель будет осуществляться проезд на улицу Мира.

Стоит отметить, что под это строительство власти изымут более 30 участков на территории СДТ «Железнодорожник», а также земельные территории в поселке Красный Пахарь.

Окончательный вариант проекта строительства пятой очереди Северного шоссе будет подготовлен к ноябрю текущего года. Подрядчик получит от минтранса 29,3 миллиона рублей.