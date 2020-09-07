В Самаре отметят 100-летний юбилей легендарного ректора аэрокоса

В Самаре отмечают 100-летие со дня рождения Виктора Лукачева

В Самаре отметят 100-летний юбилей знаменитого ректора аэрокоса. 9 сентября мемориальную доску на доме, где жил Виктор Лукачев, откроют в 10.00. Мероприятие пройдет в торжественной обстановке.

В 13.10 на Московском шоссе, 34 откроют бюст Виктора Лукачева. Его разместят в фойе корпуса № 3а. После этого откроется и выставка, посвященная жизни и работе ректора. В торжественных мероприятиях планируют принять участие власти региона, председатель совета ректоров области Геннадий Котельников и президент Самарского университета Виктор Сойфер.

Гостями торжества станут сын и внучка легендарного ректора - Сергей и Ирина Лукачевы.

Виктор Павлович Лукачев стал ректором КуАИ в 1956 году. Он автор и соавтор 200 научных работ, шести патентов и 33 авторских свидетельств.