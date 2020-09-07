Назван самый опасный из-за коронавируса город Самарской области. И это не Самара

Не везде в регионе ситуация благополучная

Самым неблагополучным по коронавирусу городом Самарской области стал Новокуйбышевск. На 100 тыс. жителей здесь приходится 329 заболевших. Коэффициент заболеваемости - 3,2, это выше среднеобластного уровня в 2,8.

Причем уже с 3 сентября наблюдается не слишком-то здоровая тенденция: каждый день здесь выявляют новых заболевших - от 3 до 10 человек. Третьего сентября появились данные о 10 новых пациентах, на следующий день - о трех, затем: 8, 9 и 6 соответственно.

Пока не известно, были ли зафиксированы в Новокуйбышевске какие-то очаги заражения. Напомним, что неделей ранее губернатор Дмитрий Азаров отметил, что главы городов со сложной эпидемиологической ситуацией должны взяться за ум и поработать с местными предпринимателями, проверить, как соблюдаются эпидемиологические правила в госучреждениях. Иначе на отдельных территориях могут снова вернуть карантин и другие ограничения. А это точно не закончится ничем хорошим для экономики.

Маленький Новокуйбышевск на 4 месте по заболеваемости коронавирусом в регионе. Выше Самара с 4392 заболевшими, Тольятти с 1785 пациентами и Сызрань, где заразились 622 человека. Всего в регионе с начала пандемии ковид поразил 9196 человек.