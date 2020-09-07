В Самаре перекроют улицу Скляренко

Вот так будет перекрыта улица

В Самаре на 10 дней, с 8 по 17 сентября, перекроют улицу Скляренко. Это касается участка от улицы Ерошевского до дома № 19. Как обычно, перекрытие улицы в Самаре связано с ремонтом очередного участка теплотрассы для качественной подготовки к зиме.

Горожане предполагают, что это перекрытие спровоцирует пробку на Революционной. Но в целом улица Скляренко не слишком насыщена транспортными потоками.

Жителей просят с пониманием отнестись к происходящему, заранее выбирать маршруты для объезда. Такие работы проводятся для того, чтобы повысить качество теплоснабжения граждан и не допустить крупных аварий, и того, чтобы люди не оставались без тепла и горячей воды.