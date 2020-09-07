Дмитрий Азаров рассказал, с кем он никогда не будет работать

Дмитрий Азаров пообщался с "Лидерами России"

Губернатор Самарской области в качестве наставника пообщался с участниками конкурса "Лидеры России". С молодыми управленцами со всей страны он обсудил проекты, которые можно реализовать для пользы Самары. И ответил на вопросы участников. Больше всего их интересовало, как губернатор подбирает команду. И у Дмитрия Азаров нашлось несколько советов.

Во-первых, Дмитрий Азаров подчеркнул, что одного профессионализма мало. Помимо этого должно быть желание менять мир вокруг себя, должны гореть глаза. Без этого ничего не получится, даже если человек суперпрофи в своем деле. Также очень важным качеством губернатор считает честность, без которой нет смысла двигаться дальше. Дмитрий Азаров подчеркнул, что многие качества людей "высветила" пандемия.

- Говорят, что человек больше всего боится неизвестности. Мы не знали, как все будет развиваться, и страх в обществе был очень значительный. И конечно же, нам всем приходилось перестраивать систему здравоохранения, но при этом важно было общаться с людьми: успокаивать, объяснять, вселять уверенность, - поделился он.

Также губернатор рассказал, откуда берет силы на работу. По его словам, энергией заряжают люди, которые помогают воплотить задуманное жизнь и радуются результатам.

Напомним, что результат суперфинала конкурса "Лидеры России" должны быть подведены уже сегодня.