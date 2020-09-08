В Самарской области пьяный мужчина не захотел идти домой пешком и угнал машину своих близких

Расследование сейчас продолжается Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На днях житель одного из поселков в Шигонском районе обратился к полицейским за помощью. Он сообщил, что пропала его «Нива», которая была припаркована возле дома.

Правоохранители провели оперативную работу и выяснили, что накануне в гости к владельцу авто приезжал родственник его сожительницы. Когда хозяева ушли спать, мужчина увидел ключи от машины близких и решил, что домой он пешком не пойдет.

- Эта версия нашла подтверждение. 52-летний подозреваемый, находившийся за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, был задержан, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Как оказалось, фигурант раньше уже был неоднократно судим. Теперь на него возбудили уголовное дело по факту угона. Расследование продолжается.