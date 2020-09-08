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На маршруте № 63 в Самаре до конца сентября будут работать три автобуса

Автобус этого маршрута курсирует от автостанции «Аврора» до совхоза «Рубежное»
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Автобус будет ходить чаще

Автобус будет ходить чаще

Фото: соцсети

Автобусные маршруты № 63 в Самаре будут работать в режиме выходного дня. На линию и в будние дни выйдут сразу три автобуса.

- До 30 сентября в тестовом режиме на маршруте № 63 будут работать три автобуса. Раньше в таком режиме автобусы работали с пятницы по воскресенье включительно, - рассказали в департаменте транспорта города.

Отметим, что ходит автобус № 63 от автостанции «Аврора» до совхоза «Рубежное». На нем можно добраться до нескольких кладбищ. Также маршрут популярен у тех, кто владеет дачными участками в Куйбышевском районе областной столицы.