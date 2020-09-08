Водители, готовьтесь! На Московском шоссе в Самаре отключат светофор

Водителей ждут неудобства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автолюбителей областной столицы завтра, в среду 9 сентября, ждут некоторые неудобства. На одном из участков Московского шоссе будет отключен светофор.

- С 10 часов утра 9 сентября будет отключено питание светофорного объекта по Московскому шоссе/Алма-Атинской (из города) в связи с ремонтными работами, - рассказали в агентстве по содержанию автомобильных дорог общего пользования региона.

В АСАДО призвали водителей быть внимательнее и соблюдать ПДД. Светофор будет включен сразу по окончании работ. Точные сроки пока не известны.