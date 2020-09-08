В Самаре на пересечении Гагарина и Карбышева перевернулась иномарка

Фото группы ДТП 163 Самара (instagram.com/dtp_163)

В Самаре на перекрёсте улиц Гагарина и Карбышева дорогу не поделили две иномарки. В итоге одна из них оказалась кверху колесами.

Серьезное ДТП произошло во вторник, 8 сентября. Фотографиями с места событий очевидцы поделились в социальных сетях. На снимках видно, что столкнулись Hyundai и Daewoo Matiz, последняя при этом получила серьезные повреждения.

Очевидцы также сообщили, что в аварии обошлось без человеческих жертв. Что стало причиной ДТП, предстоит выяснить правоохранителям.