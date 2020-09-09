В Самарской области 64-летний мужчина обнажался перед 5-летней девочкой

Расследование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 7 сентября возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего жителя города Отрадный. Мужчину подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.

- По версии правоохранителей, 6 сентября он завел к себе домой 5-летнюю девочку и обнажался перед ней, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Пострадавшая ходит в детский сад. На учете в подразделении по делам несовершеннолетних она не состоит.

Со злоумышленником сейчас работают силовики. Стражи порядка выясняют, причастен ли он к аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.