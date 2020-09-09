В Самаре на улице Водников ввели одностороннее движение

Автомобилистов призывают быть внимательнее на улице Водников / Фото: Дорсигнал Фото: Twitter.com

В центре Самары скорректировали схему движения транспорта. Речь идет об улице Водников. В среду, 9 сентября, там ввели одностороннее движение.

- По заданию департамента транспорта и указанию департамента городского хозяйства и экологии на улице Водников в направлении от улицы Ленинградской до улицы Венцека установлены знаки для введения одностороннего движения, - сообщили в твиттере представители компании «Дорсигнал».

Автомобилистов призывают быть внимательнее на этом участке и смотреть на знаки — от улицы Венцека к улице Ленинградской висит «кирпич».