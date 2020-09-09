В СамГУПС открылась новая межотраслевая лаборатория «Газомоторное и водородное топливо». Ее планируют использовать для подготовки научных кадров, проведения аспирантами и докторантами исследований по газомоторной тематике и водородной энергетике.

Сейчас газомоторная тематика - одно из приоритетных направлений научно-исследовательской деятельности университета. Ведь транспортное машиностроение развивается, появляются новые виды подвижного состава, в том числе работающие на смешанных видах топлива.

Новая лаборатория оснащена автономным газовым оборудованием для подачи в дизельный двигатель, а также стендом для проведения испытаний с водородом. Есть две экспериментальных установки для проведения исследований по смешению газа и дизельного топлива - среднеразмерный дизельный двигатель объемом 5 литров и мобильный дизельный двигатель объемом 1,4 литра с турбонаддувом. Установки оснащены современной системой электронного управления и контроля параметров работы двигателя по газодизельному циклу. Также в лаборатории имеется экспериментальная модель по конверсии природного газа, она может быть адаптирована к применению на железнодорожном транспорте для генерации на двигателе локомотива метано-водородной смеси.

Важное преимущество газомоторной техники - экологичность и сохранение мощности двигателя при снижении расхода дизельного топлива, а также экономичность и безопасность работы. Научные разработки этой сферы могут применяться в автомобильном, речном и воздушном транспорте.

- Межотраслевая лаборатория создана по индивидуальному проекту при поддержке партнера вуза - ООО «Газпром трансгаз Самара», оснащена системами пожаротушения и контроля загазованности и отвечает всем требованиям безопасности. Системы электронного управления и контроля параметров работы дизеля разработаны АО «Дизельавтоматика» из Саратова, - рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории Алексей Муратов.

В лаборатории будут проводиться совместные исследования с ведущими вузами Самарской области в рамках консорциума Научно-образовательного центра Самарской области «Инженерия будущего». Одним из партнеров вуза стал Самарский государственный технический университет.