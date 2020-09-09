В Самаре ветка дерева рухнула на проезжающую мимо иномарку

Водителям стоит быть осторожнее на дорогах города в непогоду Фото: Данила ТЕЛЕГИН

Появились первые последствия сильного ветра и дождя, которые нагрянули в Самару и область в среду, 9 сентября. Так, сегодня днем на иномарку упала ветка дерева. Об этом «Комсомольской правде — Самара» рассказали очевидцы.

- На пересечении улиц Революционной и Гагарина ветка дерева рухнула на автомобиль «Лексус». Иномарка на тот момент не стояла, а ехала по дороге, - поделились свидетели ЧП. Судя по их фотографиям, серьезный урон машине ветка не нанесла.

Напомним, что накануне в регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупредили, что днем 9 сентября местами по Самарской области ожидаются гроза, сильный дождь, а также ветер с порывами до 16-21 метра в секунду. Жителям губернии в МЧС советуют быть осторожнее на улицах.