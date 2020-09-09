В Самаре построили самый длинный мост губернии

Теперь самарцам будет проще добираться в центральную часть города с левого берега реки Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Первый этап строительства Самарского мостового перехода, который до недавнего времени назывался Фрунзенским, подошел к концу. По словам директора службы заказчика-застройщика министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрея Дешевых, новый объект инфраструктуры представляет собой комплекс современных дорог и транспортных узлов.

В первом этапе строительства был возведен шестиполосный железобетонный мост через реку Самару, железобетонный мост через заболоченное озеро Банное, а также установлена развязка и путепровод над автодорогой основного хода на улицах Шоссейной и Фрунзе.

Стоит отметить, что мост через реку Самару на сегодняшний день является самым длинным мостом через водные преграды Самарской области. Он должен упростить жителям путь в центральную часть города с левого берега реки Самары.

Сейчас полным ходом идет строительство второго этапа Самарского мостового перехода, который будет включать в себя путепровод через железную дорогу и две транспортные развязки эстакадного типа. После того как проект будет полностью реализован и сдан в эксплуатацию, появится выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, а также на региональную дорогу Самара – Волгоград. Строительство второго этапа должно завершиться в 2023 году.