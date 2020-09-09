В Самаре до конца октября перекроют участок улицы Парниковой

Проезд закроют из-за коммунальных работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Куйбышевском районе Самары временно скорректируют схему движения по одной из дорог. Речь идет об улице Парниковой. Там из-за проведения работ по переустройству системы водоотведения перекроют проезд. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Так, с 8:00 10 сентября до 17:00 27 сентября движение ограничат на участке от дома № 53 по улице Парниковой до внутриквартального проезда к дому № 36 по той же улице. А с 8:00 28 сентября до 17:00 31 октября — на участке от внутриквартального проезда к дому № 36 по улице Парниковой до канализационной насосной станции № 2.

Автомобилистов призывают быть внимательнее и заранее планировать маршруты своих поездок.