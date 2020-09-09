На Заводском шоссе в Самаре произошло массовое ДТП, очевидцы сделали видео

Сразу нескольким водителям теперь придется ремонтировать свои авто Фото: принтскрин видео.

Массовое ДТП сегодня, в среду 9 сентября, произошло на Заводском шоссе в Самаре. Там в аварии, по словам очевидцев, оказались задействованы сразу 7 автомобилей. Причем во многих из них на момент происшествия не было водителей.

- "Калина" стояла припаркованная, как и остальные машины. В нее МАЗ приехал, она ударилась в другие машины, а потом в одну из них - "Фольксваген" - врезалась "Газель", - рассказывают местные жители.

Владельцы авто, работающие неподалеку, были неприятно удивлены случившемся. Теперь что-то нужно будет делать с ремонтом. По предварительной версии, в дорожном инциденте никто не пострадал.