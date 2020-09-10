Кашляющих бойся: назван топ-10 самых болеющих коронавирусом районов Самарской области

Дети продолжают ходить в школу, несмотря на рост заболеваемости

Названы топ-10 самых болеющих коронавирусом районов Самарской области. Конечно же, в тройке остаются Самара, Тольятти и Сызрань - вполне логично, в крупных городах и контактов между людьми больше, и их жители оказываются более выездными. Мы же решили узнать, где еще больше всего болеют жители и где зараженных коронавирусом оказалось больше всего. Есть и неожиданные результаты.

Вполне ожидаемы следующие несколько мест в рейтинге. Так 341 больной зарегистрирован в Новокуйбышевске, где число жителей лишь немного выше 100 тыс человек. Это один из самых высоких коэффициентов заболеваемости по области.

Следом идет Ставропольский район с 209 заболевшими. Конечно же, многие населенные пункты, которые входят в его состав, тесно граничат с Тольятти. Кстати, в этом районе в последнее время не фиксировалось вспыщек.

Третье место у Кинеля. Здесь 202 заболевших коронавирусом. Плотность населения в еще одном достаточно значимом городе Самарской области высока, а еще многие жители работают в Самаре. Так что выходить в Кинеле в магазин без маски мы бы поостереглись.

На следующей строчке Волжский район. Здесь пока 180 больных. При этом в течение некоторого времени число зараженных здесь росло. И остановка даже выглядит странной. Стоит отметить, что этот район тесно граничит с Самарой, сюда входит, например, Южный город, жители которого полностью включены в жизнь областной столицы.

117 больных в Чапаевске, 105 в Безенчукском районе. Это все территории, где больных больше ста. Близки к эти показателям Жигулевск и Большечерниговский район - здесь выявленных за все время больных больше 90 и скоро число может достичь ста.

Напомним, что в регионе продолжает действовать масочный режим. Родителей просят позаботиться о здоровье детей, посещающих школу. Власти намерены сделать все, чтобы не допустить вторую волну.