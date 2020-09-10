Самарская область попросит федеральной помощи для достройки еще 12 проблемных долевок

На встрече обсудили важные вопросы. Фото: Правительство Самарской области

Самарская область попросит федеральной помощи Фонда защиты прав дольщиков для решения вопроса по 12 проблемным долгостроям. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Азаров на встрече с генеральным директором АО «Дом.РФ» Виталием Мутко 9 сентября. На встрече были подведены промежуточные итоги совместной работы по удовлетворению прав обманутых дольщиков.

Благодаря взаимодействию региона с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства принято решение по 8 проблемным домам: в Тольятти – ЖСК «Виктория», ГК «Базис», ООО «Сентябрь Два», в Ставропольском районе – ООО «ИК Недвижимость», в Самаре – ООО «Кросс». Это поможет удовлетворить права 781 человека. Финансирование объектов составит 1,3 млрд рублей.

На встрече Дмитрий Азаров рассказал, что Самарская область готовится вынести на наблюдательный совет Фонда вопрос еще по 15 объектам. Среди них – объекты застройщиков СК на Московском, Ассоциации по защите прав и законных интересов граждан, Меридиан, Эл-Гранд, Средневолжскстрой. В том числе долгострои на ул. Ленинской, 257 и на ул. Садовой/ Вилоновской.

Задача по решению проблемы обманутых дольщиков была поставлена Дмитрием Азаровым в первые же дни работы в качестве главы региона. Менее чем за три года региональным властям удалось решить проблемы 2,5 тысяч дольщиков, в прошлом году из перечня проблемных исключены 12 долевок, обеспечены права 1147 человек. Также введены в эксплуатацию 2 долгостроя, не входящих в перечень. За первое полугодие 2020 года из реестра проблемных долевок исключены 4 дома, восстановлены права 498 дольщиков. До конца года в Самаре намерены сдать еще 3 проблемных долгостроя.