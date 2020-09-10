Гребут миллионы: названы самые богатые директора самарских школ

Для многих директоров школа - прибыльное место работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрации Самары назвали самых богатых директоров городских школ. Отчеты о доходах руководителей образовательных учреждений опубликованы на официальном сайте мэрии.

Подавляющее большинство директоров школ в Самаре за прошлый год заработали более миллиона рублей. Самым состоятельным руководителем образовательного учреждения стал директор школы № 175 Алексей Атапин – за год он получил доход в 4 850 559,77 руб. Кроме того, у него в собственности четверть квартиры и автомобиль «Шкода Рапид».

На втором месте с 4 511 817,6 руб. годового дохода оказался директор МБОУ ОДПО «Центр развития образования» Самары Эльчин Гашимов. Также он владеет двумя квартирами в 37,5 кв. метров и земельным участком.

В число самых богатых руководителей школ вошла и экс-глава Октябрьского района города Алла Волчкова – сейчас она возглавляет Самарский медико-технический лицей. За год она получила 4 167 234,72 руб. Кроме того, в собственности у директора лицея находится земельный участок площадью 1 002 кв. м с домом 273,4 кв. м, 3 квартиры (165,8, 106,6 и 150,3 кв. м), гараж (17,6 кв. м), административное здание (245,1 кв. м), склад (1674,6 кв. м и автомобиль Toyota RAV4.

Также в топ-5 самых состоятельных директоров школ вошел руководитель МБОУ «Дневной пансион — 84» Яков Фиш. За год его доход составил 3 785 154,37 руб, правда сюда вошли доходы от продажи недвижимости и ветеранские начисления. Замыкает «золотую пятерку» директор школы № 72 Татьяна Буховец. Ее доход составил 2 827 216,07 руб. Также она имеет в собственности четверть квартиры площадью 51 квадратный метр.

Меньше всех – всего 413 624,38 руб. – заработала директор Вальдорфской школы Ольга Брысякина. Немногим больше, всего 550 тысяч рублей за год, получила директор МБОУ № 51 Марина Шинкарева. Кроме того, у нее в собственности квартира 65 кв. метров, автомобиль «Хендэ Солярис», два земельных участка и небольшой домик.