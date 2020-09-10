Из-за ДТП с бензовозом в Самаре на два часа перекрыто движение трамваев через Московское шоссе

Из-за ДТП на путях "двадцатки" изменили маршрут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 10 сентября из-за аварии на два часа оказалось перекрыто движение трамваев на перекрестке Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. По сообщениям очевидцев, виною всему стало ДТП с участием бензовоза, который перегородил трамвайные пути в сторону улицы Фадеева.

- ДТП произошло в 12.50, столкнулись «Скания» и «Фольксваген», - рассказал журналисту «КП-Самара» руководитель ТТУ города Михаил Ефремов. – По состоянию на 15.00 машины до сих пор не разъехались, поэтому движение трамваев ограничено. Дело в том, что это спорное ДТП, участники вызывали аварийных комиссаров, но в результате не согласились с их решением. Теперь ждем ГИБДД.

Из-за ДТП трамваи 20 маршрута вместо улицы Ново-Садовой временно следуют через Дом печати.