В Самаре собираются снести недостроенный спорткомплекс

Местные жители боятся, что из-за плохого состояния недостроя может случиться трагедия. Фото: twitter.com/uV4kIl9wYz9qJGL

Недостроенный спортивно-оздоровительный комплекс, который стоит на улице Салтыкова-Щедрина в Железнодорожном районе Самары, планируют снести. Об этом заявили в департаменте градостроительства областной столицы.

- Территорию огородили забором. Объект находится под охраной. Депстрой обратился в суд с иском о сносе. Иск удовлетворен частично. Сейчас судебное решение в законную силу не вступило, т.к. ответчики подали апелляционную жалобу. Судебное заседание назначено на 17 сентября, - рассказали в департаменте градостроительства.

Здание спорткомплекса начали строить в 2009 году. Фото: twitter.com/uV4kIl9wYz9qJGL

Здание спорткомплекса начали строить в 2009 году. Сейчас там возведено семь этажей и частично восьмой. На то, что спорткомплекс находится в плохом состоянии, обратили внимание местные жители.

- У нас во дворе стоит недострой и скоро, видимо, начнет падать людям на голову. Забор уже падает, его никто не охраняет, там часто бывают дети. Его [здание] нужно снести. Вы ждете, когда произойдет несчастный случай? – обратилась самарчанка Наталия к властям.