В Самаре покажут «Искусство в кустах»

Самарский литературный музей
В воскресенье, 13 сентября, в 17:00 двор Самарского литературного музея станет площадкой для нового выставочного пространства под кричащим названием «Искусство в кустах».
Это совместный проект музея и десяти современных самарских художников, которым было предложено создать инсталляции и арт-объекты по мотивам истории дореволюционной усадьбы.
По словам представителей городской администрации, вторая часть арт-проекта представляет собой видеоролики на YouTube-канале музея, в которых те же самые истории представлены зрителям уже в формате современной интернет-культуры.
В проекте приняли участие:
Григорий Бражников «2DOMA 3» (2 дома в кубе),
Дмитрий Кадынцев «Мы или мы на остановке»,
PaiPaki «Квартиранты»,
Александр Зайцев «В пути» из серии «Немая критика»,
Катя Раёк «Эффект присутствия»,
Никита Христосов «Письма»,
Анастасия Альбокринова «Под обоями»,
Аут-группа «Муха». «Стенаний»,
Дмитрий Гилен. Без названия, из серии «The dream that no one was born for»,
Оксана Стогова «Коммуналка».
Выставку можно будет посетить до конца ноября совершенно бесплатно.