В Самаре покажут «Искусство в кустах»

Самарский литературный музей

В воскресенье, 13 сентября, в 17:00 двор Самарского литературного музея станет площадкой для нового выставочного пространства под кричащим названием «Искусство в кустах».

Это совместный проект музея и десяти современных самарских художников, которым было предложено создать инсталляции и арт-объекты по мотивам истории дореволюционной усадьбы.

По словам представителей городской администрации, вторая часть арт-проекта представляет собой видеоролики на YouTube-канале музея, в которых те же самые истории представлены зрителям уже в формате современной интернет-культуры.

В проекте приняли участие:

Григорий Бражников «2DOMA 3» (2 дома в кубе),

Дмитрий Кадынцев «Мы или мы на остановке»,

PaiPaki «Квартиранты»,

Александр Зайцев «В пути» из серии «Немая критика»,

Катя Раёк «Эффект присутствия»,

Никита Христосов «Письма»,

Анастасия Альбокринова «Под обоями»,

Аут-группа «Муха». «Стенаний»,

Дмитрий Гилен. Без названия, из серии «The dream that no one was born for»,

Оксана Стогова «Коммуналка».

Выставку можно будет посетить до конца ноября совершенно бесплатно.