Проблемный ЖК «Чемпион» в Самаре будет достроен

Министерство строительства Самарской области

Строительство ЖК «Чемпион» в Самаре началось еще в 2011 году, однако спустя 9 лет его возведение еще не закончилось. Теперь реализацию проекта наконец планируют завершить.

Стоить напомнить, что недостроенный жилищный комплекс расположен в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе и Комсомольской. После того как строительство остановилось, обманутым дольщикам пришлось обратиться за помощью в приемную президента России Владимира Путина и в федеральное Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По словам представители областного министерства строительства, участники долевого строительства ЖК «Чемпион» уже получили уведомления о заключении конкурсным управляющим договора купли-продажи права аренды земельных участков с ООО «Специнжстрой». Оно будет удовлетворять права дольщиков на ранее утвержденных ими условиях.