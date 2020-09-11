В Самаре закрыли движение по улице Галактионовской, автобусы пустили в объезд

Из-за чего перекрыли Галактионовскую и как долго там будет запрещен проезд, в «СамараАвтоГазе» не уточнили. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре утром в пятницу, 11 сентября, закрыли для движения улицу Галактионовскую. Из-за этого автобусы, которые ходят по 24 маршруту от автостанции «Аврора» до Хлебной площади, пустили в объезд. Об этом сообщает компания-перевозчик «СамараАвтоГаз».

- Закрыто движение по улице Галактионовской. Объезд автобусов маршрута №24 по улицам Красноармейской – Самарской – Полевой в оба направления и далее по маршруту, - говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном твиттере перевозчика.

Из-за чего перекрыли Галактионовскую и как долго там будет запрещен проезд, в «СамараАвтоГазе» не уточнили.