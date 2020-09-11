В Самаре женщина на «Хонде» сбила мотоциклиста

Главное управление МВД по Самарской области

В Самаре 10 сентября приблизительно в 09:19 произошло ДТП. Как сообщают сотрудники ГИБДД, автомобиль «Хонда» столкнулся с мотоциклом «Сум».

Женщина 1976 года рождения двигалась на своем автомобиле по Московскому шоссе со стороны проспекта Масленникова в направлении улицы Революционной. При развороте вне перекрестка она не уступила дорогу мотоциклу, который двигался во встречном направлении, и столкнулась с ним.

Из-за этого маневра пострадал водитель байка. Это мужчина 1974 года рождения. В результате ДТП он получил травмы и был госпитализирован. По информации ГУ МВД по Самарской области, водитель «Хонды» в момент аварии находилась в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.