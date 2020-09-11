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Коронавирус Covid-19

Стало известно, сколько самарских учеников и педагогов заболели коронавирусом с начала учебного года

Глава регионального Роспотребнадзора рассказала, когда школы могут отправить на дистанционку
Вера ЦЫГАНКОВАВера ЦЫГАНКОВА
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Светлана Архипрва рассказала, ждать ли второй волны коронавируса

Светлана Архипрва рассказала, ждать ли второй волны коронавируса

Фото: Антон ЧЕРЕПОК

В Самарской области с начала учебного года несколько десятков учителей и школьников заболели коронавирусом. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда - Самара" рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова.

- Сейчас у нас, к сожалению, регистрируются случаи заболевания среди детей и среди педагогов. Уже есть порядка 25 - 30 таких случаев. Но они носят локальный характер. В первую очередь они зафиксированы среди взрослых, - отметила главный санитарный врач области. - Мы можем ограничить этот коллектив и выдать документ о соблюдении карантина ограниченному числу школьников или педагогов, чтобы в целом не прерывать образовательный процесс внутри школы, вуза или учреждения среднего профобразования.

По словам Светланы Архиповой, ограничительные мероприятия в школах по коронавирусу для нас сегодня такие же как по гриппу. В случае если рост заболеваемости в классе или школе будет превышать 20%, эту образовательную единицу могут закрыть на карантин или отправить на дистанционное обучение. Однако такое возможно только по решению региональных или муниципальных органов власти.