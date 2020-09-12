В Самаре хотят отреставрировать старообрядческую церковь и Покровский кафедральный собор

Покровский кафедральный собор ждет реконструкция. Фото: Самарская Митрополия / vk.com/orthodoxsamara.

В Самаре ищут подрядчика, который возьмется за реставрацию старообрядческой церкви, которая находится на улице Льва Толстого, 41. За работы заказчик ГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» готов заплатить 21 млн рублей, говорится на сайте госзакупок. Все работы должны быть выполнены до конца 2021 года.

Также в Самаре хотят привести в порядок Кафедральный собор в честь Покрова Божией Матери, что расположен на улице Ленинской. На его реконструкцию планируют потратить 8 млн рублей.

Старообрядческую церковь в Самаре построили в 1915 году, однако в 30-ом ее переоборудовали в Дом техники, а в 90-ых – в завод. Сейчас здание является объектом культурного наследия.

Покровский собор строили с 1857 по 1861 год. Во время Великой Отечественной войны в хоре храма пели эвакуированные в Куйбышев артисты московских театров. Здание также является объектом культурного наследия.