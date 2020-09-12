Вылетевшая из автомобиля доска пробила лобовое стекло иномарки в Новокуйбышевске

Медики оказали помощь пострадавшему и отпустили его домой. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 11 сентября, в Самарской области произошло серьезное ДТП. В Новокуйбышевске доска, которая вылетела из «Лады», пробила лобовое стекло «Форду». Водитель иномарки получил травмы. Медики оказали ему помощь и отпустили домой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Водитель 1977 года рождения на «Ладе» двигался по дороге «Самара – Волгоград – Новокуйбышевск №2» со стороны Чапаевска. Он не закрепил груз и тот упал на «Форд», который двигался во встречном направлении, - рассказали в главке.

В момент аварии оба водителя были трезвые. Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП.