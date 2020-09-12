В Самаре мужчина на электросамокате врезался в машину и получил травмы

ДТП произошло на улице Ташкентской. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре вечером в пятницу, 11 сентября, произошло ДТП с участием электросамоката. Управлял им 55-летний мужчина. Он ехал по улице Ташкентской и врезался в автомобиль «Киа», который двигался в попутном направлении, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

- В результате ДТП водитель электросамоката получил травмы. Ему назначили амбулаторное лечение, - отметили в облМВД.

По данным полиции, в момент аварии оба водителя были трезвые. Сейчас по факту ДТП правоохранители проводят проверку, после которой примут процессуальное решение.