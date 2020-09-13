В Самаре на избирательный участок пришел мужчина в лаптях и противогазе

Необычный избиратель повеселил очевидцев. Фото: предоставлено "КП-Самара"

В Самаре во время голосования на выборах муниципальных депутатов 13 сентября не обошлось без курьезных случаев. Как сообщили очевидцы журналисту «КП-Самара», на один из избирательных участков в Промышленном районе города явился необычный избиратель. Мужчина был в лаптях и противогазе.

- Мужчина был явно не в себе, громко разговаривал и рассуждал про политику, - рассказали очевидцы журналисту «КП-Самара».

Тем не менее, чтобы реализовать свое избирательное право, мужчине пришлось разоблачиться и снять противогаз. В противном случае члены избирательной комиссии не смогли бы идентифицировать его личность.

Напомним, избирательные участки в Самарской области работают до 22.00.