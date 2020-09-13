В Самаре за ходом выборов следят общественные наблюдатели

Самарцы отмечают, что голосование проходит спокойно. Фото: соцсети

В Самарской области продолжается голосование на выборах муниципальных депутатов. До конца голосования остается меньше часа – участки закроются в 22.00. Всего в регионе работают 1414 участков, на которых дежурят сотни общественных наблюдателей.

Своими впечатлениями поделился наблюдатель Никита Бурдасов (УИК № 2646 в школе № 73). Он отметил, что трехдневное голосование позволило сделать выборы более безопасными для здоровья. Он также отметил, что всем избирателям выдают маски и перчатки, измеряют температуру.

- Настроение у самарцев в целом бодрое и оптимистичное, эти отличаются предельной прозрачностью и честностью, - считает Никита Бурдасов.

Наблюдатель Надежда Благова отметила, что все участники избирательной кампании и организаторы очень хорошо обучены.

- Члены избирательной комиссии действуют грамотно. Люди спокойно приходят и делают свой выбор, нареканий нет, наблюдателей поддерживает полиция, - отметила она.

А наблюдатель Владислав Волков отметил, что хотя он и не увидел существенных нарушений, всегда готов отработать обращения избирателей.