В Самаре достроили сквер на пересечении Авроры и Аэродромной

Светодиодный сухой фонтан - главное украшение нового сквера. Фото: правительство Самарской области

В Самаре открылся новый сквер на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. Строительные работы и благоустройство территории завершены.

Напомним, до недавнего времени на этом месте располагался незаконный рынок. Однако по инициативе властей и жителей его снесли, а территорию благоустроили.

Строители проложили на месте бывшего рынка бульвар, мощеный плиткой, поставили спортивную площадку и скамейки. Территория стала более зеленой – здесь высадили новые деревья и кустарники. Настоящим украшением сквера стал сухой фонтан со светодиодной подсветкой.