В Самаре на улице Авроры автомобиль перевернулся на крышу

Фото: Светлана Мартова / ДТП 163 Самара

В Самаре утром в понедельник, 14 сентября, на пересечении улиц Авроры и Гагарина произошло столкновение двух автомобилей - Hyundai и KIA. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Официальной информации от сотрудников ГИБДД на данный момент не поступало, однако, как видно на снятом очевидцами видео, автомобиль со светлым корпусом - KIA - двигался по направлению к ТЦ «Аврора» по одноименной улице.

В этот момент на среднюю полосу движения выехал другой автомобиль - Hyundai, что и привело к столкновению. От удара первое авто буквально отскочило в сторону, пролетело несколько метров и перевернулось на крышу.

Никаких данных о пострадавших на данный момент нет.