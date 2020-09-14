Выжил чудом: на трассе М-5 газелист протаранил мотоциклиста

Столкновение произошло в районе Жигулевска

На трассе М-5 чуть было не произошла трагедия. В пять часов вечера в воскресенье, 13 сентября, на федеральной трассе в районе Жигулевска произошла авария.

36-летний газелист ехал со стороны Тольятти в направлении Сызрани. Внезапно мужчине понадобилось развернуться прямо посреди трассы. В это время по «встречке» ехал 57-летний мотоциклист на «Харлее». Кроме него на мотоцикле сидел пассажир. «Газель» буквально протаранила мотоциклиста и немного протащила «Харлей» по асфальту. Казалось бы – без жертв не обойтись. Однако буквально чудом мотоциклист остался в живых. Более того, ему даже не потребовалась госпитализация!

- В результате ДТП пострадали водитель и пассажир мотоцикла, им было назначено амбулаторное лечение, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии мужчина находился в трезвом состоянии. Сейчас стражи порядка проводят проверку по факту случившегося.