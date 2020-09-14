Участники форума обменяются опытом. Фото: правительство Самарской области

В Самаре пройдет федеральный форум «Живые Инклюзивные практики». Представители социального сектора соберутся в областном центре с 22 по 24 сентября на уникальной площадке. Организатором форума выступает Межрегиональная молодежная общественная организация «Инклюзивный Ресурсный Центр».

Поучаствовать в форуме смогут представители некоммерческого сектора государственных и культурных учреждений, а кроме того - руководители ведущих инклюзивных проектов и гражданские активисты с инвалидностью. Возраст участников должен быть более 18 лет.

Отличительная особенность форума в том, что он будет проходить онлайн, поэтому принять в нем участие смогут все желающие со всех уголков страны.

Участников ждет инновационная образовательная программа по пяти современным направлениям в области инклюзии: INC:ТЕАТР, INC:АКТИВ, INC:ТУРИЗМ, INC:МЕДИА и INC:ТАНЦЫ. Также в рамках форума участники смогут послушать лекции и поучаствовать в тренингах, открыытх дискуссиях и мастер-классах по методикам социальной реабилитации и адаптации людей с инвалидностью. Также на форуме пройдет онлайн-выставка лучших социальных проектов в области инклюзии, заявки сюда можно подавать уже сейчас

Чтобы стать участником Форума необходимо пройти регистрацию на официальном сайте форума (https://incforum.ru/) и дождаться подтверждения регистрации от организаторов мероприятия.

Для получения дополнительной информации можно обратиться к исполнительному директору Форума – Мазаловой Анастасии Алексеевне, тел.: 8(987)919-32-90, e-mail inclusiainfo@yandex.ru.